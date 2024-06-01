膠樽徵費草案擬年底交立會

【本報訊】繼垃圾徵費實施日期無限延期，市民經濟負擔才剛得到紓緩。但另一邊廂，當局在2021年上半年曾就推展塑膠飲料容器生產者責任計劃（即膠樽徵費）進行公眾諮詢，建議以「按樽」方式回收，曾指最快在今年初提交條例草案予立法會審議，不過至今無影。最新有指，當局擬年底就回收膠樽及紙包飲品提交立法草案。

議員劉國勳早前聯同香港飲品商會代表與環境及生態局局長謝展寰會面，反映業界對塑膠飲料容器及紙包飲品的生產者責任計劃的意見，會上就回收率、過渡期及豁免等方面進行交流，引述對方指，期望今年年底提交條例草案，讓立法會先通過框架，再商討執行細節。而環保園紙漿廠預計明年8月投入運作，對回收紙包飲品創造更大容量。

劉國勳又指，了解到商會支持生產者責任計劃，但對執行細節有建議。而參考以往經驗，認為要計劃順利推行，業界意見非常重要，加上今次是首個以「市場主導」的模式推行的生產者責任計劃，引起業界關注，相信雙方溝通更重要，希望政府及業界多溝通，計劃順利推行，做好回收工作。

重推垃圾徵費 當局：先穩基礎 另外，環境及生態局局長謝展寰昨表示，垃圾徵費目的是希望帶動社會減廢、回收。計劃試行僅數月，便成功喚起此方面關心，並提高大家的參與度，效果是前所未有的。他又指政府收到不少投訴是指社區回收設施不足，認為要再增加配套，反映市民亦願意去減廢回收。又認為自己一直努力履行責任，見到大家減廢方面行為、態度亦有轉變，自己已經盡力。

至於明年會否再推垃圾徵費，謝就表示當局會再加強教育及配套，打好基礎後再評估。另外，港府計劃於屯門曾咀興建第二座焚化爐，局方下月將向立法會簡介計劃，謝表示有信心市民會支持。