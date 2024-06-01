餐飲未復疫前光景 就業人口少兩萬

【本報訊】政府統計處昨日出版2024年版《服務業統計摘要》，發現本港餐飲服務業在疫後雖有復甦，但距離疫情前仍大有不如。截至2023年底，香港餐飲服務業的增加價值為347億元，佔本地生產總值約1.3%，距離疫情前即2019年的500億元仍有一段距離；2019年餐飲業機構數目有18,117間，但2023年僅恢復到17,874間。就業人口也從244,266人下降至224,318人。

347億元佔本地生產總值1.3%

零售業的情況亦與餐飲服務業相似，2019年時香港的零售業從業人數達到317,400人，疫情來襲後，從業人數逐年下降，2023年才恢復至274,100人，但亦僅及疫情第2年時的水平。銷貨額情況類似，2019年時為4,312億元，2023年恢復到了4,066億元，仍不及疫情前水平。不過，2023年零售業機構數字超過了疫情前水平，甚至超過2013年水平，達到65,785間；而2019年時機構數量為63,630間，增長了2,155間零售業機構。