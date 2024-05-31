龍七公：提升社工專業 加強外部監管

社會工作者註冊局早前被揭「5宗罪」，包括未有依法制訂機制盡快將干犯危害國家安全罪行的社工除牌、容許多名被裁定其他刑事罪行的社工續牌、委任一名暴動罪纏身的社工協助處理同業的紀律事宜等。政府其後向立法會提出修例，當中包括改革註冊局的組成，增加由政府委任的成員數目。雖然改組後身兼註冊社工的註冊局成員，仍佔整體成員人數超過一半，有部分人仍質疑這是有損專業自主、外行管內行，甚或政治干預專業。

香港的社工註冊及專業化歷史並不算長，在80年代開始討論，90年代初試行自願性註冊，到臨回歸前通過法例，成立法定的社工註冊局，負責社工的註冊及專業監管工作。然而，相對於筆者代表的建築師、測量師、規劃師和園境師，以及醫生、律師、會計師等其他專業，社工在市民心目中的專業形象和地位相對偏低，部分人甚至不知道或不認同社工是一門專業。

另邊廂，筆者認同社工乃相當重要的工作，需要有專業的知識和培訓，還有良好操守和品德，才能有效協助不同情況的市民，尤其是弱勢社群解決他們的複雜問題。不應因少數社工的專業水平良莠不齊，而影響社會對整個專業的尊重和信任，這樣對廣大服務使用者和那些真正專業的社工都不理想。

再者，政府每年投放大量資源提供各種社會福利和服務，不少需要通過社工來協助落實。加上香港大部分的社工，都是直接、間接以公帑支薪或資助，政府不可能放任社工的專業持續低落不管，有必要全面提升社工註冊局的管治及監管績效，從速掃除業內的不良分子，提升業界的專業性和認受性。

改革避免利益衝突 對於降低業內成員比例即等於削弱專業性的說法，筆者並不苟同，而且也非事實，尤其是對比最近10年成立的多個專業團體及發牌、註冊機構。以筆者擔任首任主席的物業管理業監管局為例，法例訂明其業內委員人數，最多只可佔整體委員數目約四分之一。同樣在近年成立、旨在推動行業專業化的旅遊業監管局，亦規定其業內委員比例必須少於一半。

因應最新的國際監管要求而成立，負責監管專業核數師和執業會計師的會計及財務匯報局，更規定所有董事都不得是正在執業的會計業人士，希望通過加強外部監管，提升整個會計專業和公司核數工作的獨立性，避免出現利益衝突和「自己人管自己人」的問題。而物監局、旅監局和會財局，其成員與董事均全數由政府委任，市民及相關服務使用者不會認為這是政治干預或會有損專業性。

筆者認知的所有專業及發牌機構，都有以不同方式鼓勵，以至強制從業員接受持續專業進修，以掌握最新專業知識和提升行業的專業水平，但社工註冊局卻連自願性質的專業進修計劃都取消了，令從業員未能與時俱進和增值，實有全面改革的必要。