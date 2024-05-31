撥亂反正：美國雙標 殺到台灣

台灣立法院日前在一片爭議聲和抗議聲中，通過涉及5條法規的改革法案。法案由合計佔立院過半數議席的國民黨和民眾黨聯手提出，內容包括要求台灣政府領導人定時定刻向立院作出書面及口頭報告，並接受立委質詢，授權立院審核政府主要官員的任命，進行相關的調查、聽證會以至予以彈劾提議，將在聽證會作出虛偽陳述列為藐視罪等。

支持者認為，改革法案有助更好反映民意及發揮立法機關的監察功能，提高行政機關的透明度與問責性。反對者則批評法案賦予立院過大權力，有違台灣所謂的憲法和「五權分立」原則，又指摘法案未有經過正常的審議程序，無視反對聲音火速通過，是以多欺少的反民主行為，旨在阻撓民進黨政府施政，甚至質疑國民及民眾兩黨是受到北京當局指使。事件引發大批民眾包圍立院抗議，兩派立委更在議會內大打出手。

民進黨向來只重選票與權位，無視法律和憲法，當年在野時開創政界MMA文化，取得立院控制權後則強推「去中」以至「事實台獨」，現在卻大談維護憲法與譴責議會暴力，本身已自相矛盾。

更令人看傻眼的，是美國政界及傳媒的回應。例如美國在台協會前處長楊甦棣等一批所謂的國際學者，一方面形容改革法案表面看似合理，另一方面又質疑其內容違反台灣獨特的憲政架構和立法精神。有的更直指這是親中立委企圖弱化反共台灣領導人的陰謀。但其實上述改革建議，包括規定行政機構任命主要官員必須取得立法機關同意，相關的質詢權、調查權、聽證權、彈劾權和藐視國會罪等，根本是照抄美國的現行做法。

美方為了維護唯美是從的民進黨政府，再次大搞雙重標準，打壓台灣的「民主改革」。