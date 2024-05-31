橫眉冷看：須借鑑香港經驗

今年初，中國政府預測全年國民生產總值（GDP）可達到5%左右，當時大部分國際經濟組織很保守，認為北京過於樂觀。如今近半年過去了，不少專家終於向現實低頭，日前就連國際貨幣基金組織（IMF）也宣布， 2024年中國的GDP增幅，由原本估計的4.6%上調至5%。比較頭一季的GDP表現，美國的升幅是1.6%，歐盟各國平均低於1%，日本最糟糕，竟然呈現負增長，而中國的增幅則超過預期，達到5.3%。世界經濟的火車頭，還是要仰仗神州大陸。

然而，中國經濟仍是喜中藏憂，本欄老早說過，內地的經濟數據表面上良好，但問及不少國民的親身感受，他們的「體感經濟」，卻未能回復到新冠疫情之前。

不同國家、不同民族，會有不同的特性。中國人有兩個傳統根深柢固，觀念與習性跟其他地域的人相比，不能等同視之，因此即使要改革起來，也得小心翼翼，否則恐怕會引起亂象，進而打擊實體經濟。這兩種傳統，一種是重視土地產權，一種是重視讀書考試。

因為重視土地產權，所以中國人熱衷置業，造就世界上最大規模的房地產市場；也因為重視讀書考試，故此中國的教培行業十分興盛，衍生無限商機。但凡事忌過猶不及，早年內地房價太高，莘莘學子們終日埋首書堆，滿腦子只想着要去上這個那個補習班，這種現象必須約制。只不過一旦約制過甚，這兩大市場又會變得一潭死水，尤其是房地產業，樓價高低關乎很多人的身家多寡。手上的資產跌價，民眾的消費意欲就會大幅減少，這種情況已多次體現在香港特區之上。香港與內地都是中國人的社會，人們的觀念與習性大抵相同，香港的經驗很值得引為殷鑑。