筆下風雲：瘋言瘋語 黃絲當寶

美國大選還有數月才舉行，特朗普繼續口出狂言爭取選票，最新的驚人之語，乃係「任內若俄羅斯入侵烏克蘭或中國大陸犯台，就會轟炸莫斯科和北京」！據聞部分金主大感震驚，不過黃絲KOL則如獲至寶，紛紛為特朗普回朝鼓與呼！

特朗普之言有多少可以當真，大家心中有數。他同樣曾經表明，一旦執政，24小時內就會結束俄烏戰爭，如今又說要轟炸莫斯科，前言不對後語，擺明就是為了博取輿論關注，顯示自己跟拜登截然不同而已。

至於轟炸北京就更加可笑。北京不武統則已，一武統勢必速戰速決，美國遠水難救近火，單是會否馳援台灣也成疑問。美國要轟北京，必須要拖日、韓、菲等國家落水，絕對是世界大戰，有國家敢搵條命來讓特朗普較飛嗎？今時不同往日，解放軍能力及國防武器早已大大升級，連美國智庫都承認，中國不少軍事技術已經領先美國，所謂轟炸北京，無非就是語不驚人誓不休罷了。

美國肯定沒有多少人會認真看待特朗普的言論，但一些流落英國的黃絲KOL，則比打雞血更加亢奮。他們說得眉飛色舞，口沫橫飛，彷彿特朗普上台，中國必敗的模樣，實在十分幼稚。君不見，在特朗普任內發起的反華貿易戰，揚言「好容易贏」，結果打到自己落台，連拜登任期都屆尾聲，「好容易贏」都未有發生。

台灣問題是北京的重中之重，北京早已申明這是不可觸及的紅線，若美國照踩，後果絕對不是鬧着玩。由美國到台灣再到香港黃絲，他們屢屢誤判，以為北京不敢，結果北京不但敢，而且敢得十分徹底。祭出國安法致反對派全軍覆沒如是，圍台軍演令中線消失亦如是。