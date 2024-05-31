龍吟虎嘯：美憂核戰影響支持度

俄烏之戰一開始，俄羅斯總統普京就明確表示，「必要時會使用核武器打擊對手」。這個噩夢一直纏繞美國西方，影響他們對俄烏戰爭的支持程度，這對他們是兩難局面——支持烏克蘭不夠吧，就很難打敗俄羅斯；支持程度太強吧，又擔心惹「急」莫斯科，真的打起核戰。這樣的兩難抉擇局面一直困擾着美西方，綁手綁腳，極大地影響戰局，這也說明普京的「核威脅」、「核恐嚇」起到大作用，在某種程度取得戰場主動權，美西方和烏克蘭愈打愈被動。

在俄烏之戰開打之前，美國西方包括總統拜登和普京是打過多年交道的，對普京似了解又不似了解。普京過去20年對美國西方相當軟過，也相當硬過，這令美國摸不着頭腦，其實普京對使用核武器是放過狠話的，美國半信半疑，只是他們對普京在俄烏之戰一開始就搬出核武器喊打喊殺，沒有充分精神準備，一聽即嚇得不輕，不能不「高度重視」也。

日前美國媒體引述美國高級官員報道，美國在俄烏開戰首年，為俄羅斯可能對烏克蘭核打擊展開嚴密準備，並且盡一切所能避免動用核武情況發生。美國官員表示，這種憂慮並非基於假設、並非評估單一指標，而是基於一系列事態發展、分析及獲得了高度敏感的情報，綜合分析的結果。在白宮的準備中，包括「如何嘗試對此先發制人或阻嚇」，在莫斯科使用核武之前，打擊俄羅斯的核武。

美方認為，俄羅斯曾大肆散布烏克蘭正在研製「骯髒彈」，為克里姆林宮使用核武器造輿論。華府官員表示，美國同時努力爭取中國及印度幫助，阻止莫斯科發動核戰；華府官員表示，讓中印向俄羅斯表示「使用核武器要付出代價」。與此同時，美國官員也與俄羅斯「進行一系列交流」，包括美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫「表達相關擔憂」。之後，核戰危險有所減輕。但近來歐洲、北約會出兵烏克蘭，引發核戰的猜測又甚囂塵上，普京再次表態！