坦言集：中美情報戰

中國大陸對付台獨，一如對付美國，決勝負關鍵在於情報戰。台獨是與美國一體，並不獨立。而情報戰不單止在於資訊，更在於間諜和臥底，深入敵營核心，甚至可以策動敵營主帥。美國瓦解蘇聯，正得力於此。中國共產黨當年以弱勝強，推翻國民黨政權，亦賴情報戰和從其內部策反。情報戰浮淺的可用金錢收買，但可因錢收買，亦可因錢背叛。最可靠的還是意識形態的動員，才可動以民族大義。不過，現在與美國鬥爭則民族大義作用已大不如前。

由於中國的富裕、開放和西方價值觀念的滲透，民族主義近似民粹主義，對精英不可能簡單說服，需要偉大的理念號召。美國和西方用的是金錢、民族主義和西方價值三管齊下，還可加上把敵對妖魔化。因此，情報戰也同時是意識形態價值觀之戰。台灣與中國內地這麼多年來，深受美國及西方價值影響，要扭轉這個劣勢並不容易。中國的民族主義感情與思想，近年的經濟復興，或可與之抗衡，但似未足以壓倒資本主義、西方文明，以及基督教的宗教信仰。二次大戰前，英國部分精英甘為蘇聯作間諜，主要是信奉社會主義，為保衞社會主義和打倒資本主義，超越民族主義的範疇，更不是金錢、權位所能引誘。

中國大陸與台獨、美國之爭便因此要從更高層次的理想主義落手。俄羅斯在烏克蘭戰爭近期批評美國及北約，用的是新殖民主義標籤，自身也強調反納粹主義的抗戰，重新強調蘇聯的社會主義，不僅是俄羅斯民族主義。中國在改革開放以來，一直不敢高舉社會主義，而是用初始階段、中國特色等來試圖將改革開放引進的資本主義因素與共產黨政權的矛盾妥協。近年在反貪腐之後政策反資本的程度擴大，最近更與俄羅斯一起強調與美國西方的霸權主義、新殖民主義對立的新時代中國社會主義。撇除新時代、中國的國情因素，實質正還原社會主義的初心和發展方向。民族復興與社會主義結合起來，恰恰與俄羅斯、伊朗與眾多全球南方國家反歐美帝國主義、反新殖民主義呼應，回到歷史的大潮流去。依據這樣的意識形態價值觀，小康大同轉變為人類命運共同體，理想主義的性質更強。

中國的情報戰便最終要靠社會主義與歐美的帝國主義、新殖民主義鬥爭，以此甚至可爭取歐美有共同理想者的參與。