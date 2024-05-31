載遊車河爬頭失控 鐵騎士撼欄亡弟傷重

Tesla司機涉危駕被捕 昨日凌晨，3名男子分別駕乘一輛Tesla電動車及一輛「新落地」的大馬力電單車，在元朗大棠山道一帶遊車河。期間兩車在路面疾馳，駕駛電單車的鐵騎士懷疑心急「爬頭」，卻在準備超越Tesla時失控撞欄，繼而與同車胞弟連人帶車倒地。兩兄弟身體多處受傷，其中兄長昏迷，送院搶救惜傷重不治，胞弟經救治後情況嚴重。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛」拘捕Tesla司機，事故原因及經過有待調查。

據了解，車禍中喪生的姓吳（33歲）鐵騎士住屯門富泰邨，同車乘客是其24歲胞弟。前晚二人偕同一名姓謝（34歲）男友人，駕乘一輛Tesla在元朗區消遣，期間有人一時興起，建議遊車河兜風，遂載同兩兄弟返回其屯門寓所取車，由吳兄駕駛他購入僅數個月的大馬力電單車載同胞弟出發。

至昨日凌晨零時許，吳男一行人驅車沿大棠山道往大棠燒烤區方向行駛，當駛至大棠山道避雨亭對開，吳男懷疑打算超越由謝男駕駛的Tesla，卻在畀油加速時懷疑失控，電單車撞毀路旁一條鐵欄，兩兄弟頓時人仰車翻，相繼飛墮路中，謝男赫見朋友出事，慌忙停車並報案求助。

救護員接報趕至，發現吳兄昏迷，全身多處嚴重受傷；吳弟四肢受傷幸仍清醒，他們分別由救護車送往兩間醫院搶救，惜吳兄傷勢嚴重，經搶救後至凌晨1時09分被證實不治；後者經救治後情況嚴重需要留醫。

涉事電單車車頭損毀，機油漏出路面，附近遺下一個頭盔、一隻波鞋及車輛零件等碎片，被撞毀的鐵欄連地磚被撬起，相信事發時撞擊力度頗大。執法人員經初步調查後，相信有人在事發時以超出路面限制的車速行車，遂以涉嫌「危險駕駛」拘捕謝男，他通過酒精呼氣測試，其後被帶走調查，意外經過及原因仍在進一步調查。

而在昨日下午約4時，死者10多名親友在事發現場路祭，各人由道士帶領上香拜祭，神情難掩哀傷。

女鐵騎手撞的士 連的哥送院 另外，昨日早上約7時，一名姓溫（42歲）女子駕駛電單車沿大埔安埔里行駛，當駛至富善商場對開，前方一輛的士擬右轉入新興花園停車場，惟溫婦懷疑收掣不及，電單車撞向的士右邊車身。救護員接報趕至，姓徐（65歲）的哥和溫婦分別報稱頭、頸及手腳痛楚，需要送院治理。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。