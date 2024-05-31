監獄外擄人 2男分囚18月及20月

【本報訊】赤柱監獄外2022年發生強擄女子上客貨車事件。有人涉嫌將女事主強行拉上客貨車，當懲教人員上前阻止時，又被拳打面部。執法人員之後截停客貨車，救回被擄女子，並拘捕4人。4名涉案人士於本月初在區院分別承認非法禁錮、普通襲擊及危駕罪。區院暫委法官鄭明斌昨判處其中兩人監禁18個月及20個月，並取消當時任司機的被告之駕駛資格一年。餘下兩名較年輕的被告，則被判入更生中心及接受感化一年。

另2青年各判更生及感化 4名被告依次為劉國基（37歲，裝修工人）、戴天浩（30歲，裝修工人）、蘇蔚天（17歲，侍應）及余頌恩（女，16歲，職業訓練局課程學生）。4人承認一項非法禁錮罪，指他們在2022年12月17日，在香港非法禁錮金嘉裕。劉國基另承認同日危駕一輛輕型貨車，蘇蔚天另承認同日在赤柱近東頭灣道47號香港懲教學院外的52線小巴站，襲擊張志基及謝偉康。法官昨判處劉及戴分別監20及18個月，劉另需取消駕駛資格一年，並需自費完成駕駛改進課程。蘇及余則分別被判入更生中心及接受感化一年。

法官指本案源於劉欲向女事主索回金錢，可見本案是衍生於私人金錢糾紛的非法禁錮案件。法官認為本案並非早有預謀，只是雙方爭拗後，被告一時興起帶女事主上涉事貨車，她雖有擦傷及瘀傷，但傷勢並不算嚴重。考慮到4人夥同犯案，法官最終判處較年長的兩名被告監禁，餘下兩人則判入更新中心及感化。案件編號：DCCC 758/2023