跨國售票平台失守 5.6億客戶私隱洩漏

黑客390萬拍賣 專家：忌一個密碼走天涯 網上購物買票已成市民消費常態，惟資料外洩隱患不容忽視。有黑客組織日前公然聲稱，成功入侵全球網上售票平台Ticketmaster，竊取了該平台遍布全球的5.6億客戶資料，並於暗網以50萬美元（約390萬港元）出售，澳洲政府證實有關事件，正展開跟進調查。Ticketmaster網站為跨國網上售票平台，主要出售世界各地的演唱會及體育盛事等門票。本港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，自己曾為該網站用戶之一，昨早亦發現該平台無法登入，他呼籲市民註冊網上帳戶時盡量使用不同密碼，切忌「一個密碼走天涯」。

黑客組織ShinyHunter日前在暗網發文，聲稱擁有1.3TB客戶數據，涉及5.6億名使用者。數據包括姓名、地址、電子郵件地址、電話號碼、信用卡號及有效期等。據悉，該黑客要求支付50萬美元，澳洲政府已經證實有關事件，有消息指美國執法機構亦已介入調查。

啟用多重認證 加強保障 方保僑接受查詢時表示，自己曾經使用Ticketmaster購票，昨日早上亦發現平台網頁未能登入。他相信本次事件非單單影響澳洲市民，亦會牽涉不同國家用戶，提醒如果曾經使用該平台的用戶要留意信用卡、銀行等有否不尋常交易，又呼籲市民切勿貪方便，全部帳戶使用同一密碼。他指出，由於黑客往往會盜取大量資料，未必有時間逐個逐個「撞密碼」。市民要避免「一個密碼走天涯」，不同帳戶應使用不同密碼，並盡量啟用多重認證，能更有效保障自己。

方又提到，疫後不少地區打工仔都習慣在家工作，員工的家居電腦連接公司系統，或是大型黑客入侵增多的原因之一。他又指，今次事件涉及5.6億人，此類大規模的資料外洩事件過往亦曾有發生。現在各國面對資料外洩事件，設有不同的通報機制，會盡快在意識到事故後作出通報，讓受影響人士可提早作防範，例如多加留意可疑交易、更改密碼等。