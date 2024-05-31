超過九成受訪者 願光顧低碳餐廳

【本報訊】為減慢全球暖化的速度，政府希望在2050年前實現碳中和。作為消耗能源和資源較為集中的餐飲行業，其所產生的碳排放亦不容忽視。嶺南大學香港商學研究所昨公布一項研究報告，顯示逾九成消費者願意光顧低碳餐廳，但大多消費者並不了解碳足迹。不過，大多受訪者對餐廳低碳營運持正面態度，且願意學習相應知識與技術。

普遍市民不了解碳足迹 嶺大研究團隊在去年1月至3月以隨機抽樣形式收到了消費者的142份有效問卷。在今年3月又以同樣形式收集了143份餐廳管理者、員工及消費者的有效問卷。在去年的研究發現，受訪者對碳排放的認知較低，僅有39.4%的受訪者正確知道「肉類」的碳足迹最高，21.8%的受訪者對碳足迹的認知度是「不知道」。

即使如此，仍有73.9%的受訪者認為低碳營運對餐廳有好處，認為帶來負面影響只有18.3%。總體而言，消費者對餐廳的低碳營運普遍持正面態度，75.4%受訪者認為餐廳以低碳營運的好處多。

對於低碳營運希望得到何種支持上，在143人中有92人表示會希望得到資金方面支持；81人則是希望能從技術方面得到支持，亦分別有73位和57位受訪者表示，希望得到知識性培訓和管理方法培訓的支援。至於希望得到甚麽機構幫助的問題上，有126位受訪者表示希望得到政府部門幫助，96位受訪者希望得到香港餐飲聯業協會幫助。

研究團隊指餐飲業能直接從食材採購、廢物處理和能源使用等環節影響碳排放，還能間接通過顧客的選擇行為模式影響社會的碳足迹。因此餐飲業的低碳化轉型對整個社會實現碳中和的目標有深遠影響。研究團隊還建議政府與相應的組織聯會應針對性推出支援措施，例如組織培訓、提供技術指導等等。政府還可以設立相應獎懲機制和監管體系，以保證行業標準。