研港廢物運大灣區 議員籲勿令當地人反感

【本報訊】垃圾徵費無限期押後，政府日前指正探討能否將本港部分可回收廢物運往大灣區，把廢物與資源一體化處理。有議員把本港廢物運到大灣區循環再用涉及許多法規，過程複雜，要一籃子討論，同時要不能令大灣區居民產生觀感問題，最重要是香港不能放軟手腳。

立法會環境事務委員會副主席陳紹雄昨在電台節目中指出，若大灣區已建立回收重用物料的生產鏈，由他們做會具規模效應，大灣區短期內有焚化設施可供香港考慮，便可以將部分廢物循用，部分焚化處理。但他強調安排要做到雙贏，不要令大灣區居民產生觀感問題，最重要是香港不能放軟手腳，盡責任處理好廢物問題，最後是考慮達致經濟效益的合作模式。他認為香港地小人多，處理廢物應朝高產值方向發展，例如研發新技術、新材料，提高廢物回收效率。

指內地焚化設施佳

議員黃錦輝表示，曾考察內地焚化設施及廢物回收工作做得很好，焚化設施有剩餘焚化量，亦曾向內地提出意見將本港廢物運到內地處理。對於把本港垃圾運到內地惹起關注，他認為不要只針對這方面，而是做到大灣區共享經濟，大灣區規劃時可考慮做統籌，在大灣區內有焚化空間可生產能量，可把垃圾運過去，當他們生產能量後又傳去不同地方。他又認為既然開始探討無廢大灣區，未來可因應情況檢討香港建造焚化爐的規模，以至需建造的數量。