東呼即應：垃圾徵費試行問題多 重啟無期環團拒收貨

東呼即應街訪 市民斥當局解說不清楚 港府宣布「暫緩」原定8月實施的垃圾徵費，《東呼即應》落區了解各界看法，贊成暫緩的市民佔多數；有食肆負責人指不少同業至今仍是對徵費一知半解，在市道不景下，垃圾徵費只會打擊餐飲業。有環保團體則對政府暫緩決定感失望，沒有定下實施日期，更似意味着將無限期擱置，認為政府部門應如期實施垃圾徵費，以身作則帶領社會減廢。

垃圾徵費原定去年底實施，後來延期至今年4月，之後再度延期至8月，今次則暫緩並沒有生效日期。市民蔡先生表示，認同港府暫緩徵費的做法，指推行新措施需逐步慢慢推行，令大眾習慣。黃先生則指當局未清楚解釋徵費下回收的問題。

食肆負責人Mark亦指出，徵費對餐飲業影響較大，尤其廚餘等垃圾較多，今年初飲食生意下滑趨勢持續，再加上徵費，料對餐飲業造成相當大打擊。他認為未來再推行徵費時，當局可先補貼一至三個月的垃圾袋，令業界較易接受新措施。

團體倡聚焦生產者責任制 不過，環保團體對當局暫緩徵費並不收貨。綠色和平項目主任譚穎琳表示，港府並沒有訂立垃圾徵費實施日期，意味着徵費將無限期擱置，顯示當局對減廢政策欠缺信心。她認為，政府部門應如期實施垃圾徵費，以身作則去帶領社會減廢，令大家看到徵費如何幫助減廢，而不是擱置「掩耳盜鈴」。

譚穎琳續指，即使港府稱一年後會再匯報減廢工作，但她看不到屆時的內容與過去的準備工作有何分別，反而只是舊酒新瓶，免費派指定垃圾袋及增加回收配套，欠缺經濟誘因和實際的減廢目標。譚認為社會過分集中市民如何回收，忽略廠商等減少製造廢物的責任，因此本港應着墨在「生產者責任制」，大家共同承擔生產垃圾的責任。

政府指將倍增智能廚餘桶 垃圾徵費雖然暫緩，但港府指未來會加速擴大回收網絡，包括全港屋邨及大型屋苑額外加裝智能廚餘回收桶等設施，目標未來一年增加一倍；亦會設立100個廚餘回收街站；「綠在區區」則會延長營業時間，並增加收集點數目，由200個增至800個。

黃先生批評當局未清楚解釋回收問題。 東網版面新設計一撳即睇 蔡先生認同港府暫緩垃圾徵費。 東呼即應爆料熱線