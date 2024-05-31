大樓改變顯著 太白臺遭撤評級

【本報訊】將有歷史建築被降級！古物諮詢委員會即將於下周四（6月6日）開會討論有關歷史建築的評級。根據最新文件顯示，位於港島堅尼地城的太白臺8至9號，由於該幢大樓有顯著改變，故將由原先的擬議二級評級降為沒有評級。另外，委員會亦擬將香港紅卍字會大樓由二級歷史建築升級為擬議一級歷史建築。

根據古物古蹟辦事處的網頁顯示，太白臺8至9號現除用作出租外，亦是香港道德會福慶堂會址。香港道德會於1924年創立，原址為西環太白臺6至7號4樓，取名「福慶堂」，後來該會於1927年購買毗鄰的8至9號，成立永久堂址。大樓屬典型唐樓設計，樓高5層，每層均有露台，以鐵欄護圍，中央部分向外微彎，地下一層則出租以賺取租金，這幾座建築物均保存了20世紀初港式唐樓的風格。

紅卍字會大樓擬議一級歷史建築 除了太白臺8至9號外，香港紅卍字會大樓亦會改變其評級，文件指出，委員會因獲得新資訊而計劃將大樓的二級評級，升為擬議一級歷史建築。此外，灣仔的振安大押、中環的德榮大押及文錦道的木湖瓦窰，委員會將其評為擬議三級歷史建築。