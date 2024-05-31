無申報私人物業 房署收回2戶公屋

判社服令 罰1.2萬元

該兩名公屋居民原居住柴灣興華（二）邨及柴灣邨，2022年要填寫入息及資產申報表時，他們均申報無擁有香港住宅物業。其後調查揭發，興華（二）邨居民案發時聯權擁有一個位於長沙灣的住宅物業，而柴灣邨居民則獨自擁有一個位於柴灣的住宅物業。兩人因違反《房屋條例》第27（a）條而被檢控，日前在東區裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性及閱讀感化報告後，判兩名被告160小時社會服務令及罰款一萬兩千元。房屋署發言人表示，公屋住戶若明知而作出虛假陳述，觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條（如罪名成立，可判最高罰款5萬元及監禁6個月）；或因忽略提供申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條（如罪名成立，可判最高罰款2.5萬元及監禁3個月）。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。