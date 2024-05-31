醫健：職場健康：青少年暑期工作安全注意事項

暑假又到啦，不少青少年都會趁暑假找暑期工，除了賺取零用錢，還可增加工作經驗及擴闊視野。初出茅廬的青少年除了慎防求職陷阱和留意勞工法例的保障，更須注意職業安全及健康和相關法例的保障及責任，避免發生意外和危害健康。

涉及暑期工的常見工作意外包括滑倒或絆倒、被灼熱表面或物質燙傷、與物件碰撞受傷、搬運物件時扭傷及被工具割傷。縱使暑期工是一份短期工作，以住亦曾經發生嚴重的暑期工意外，不僅影響日後前途，還會令家人擔心。青少年在工作期間遇有任可不清楚的地方或不安全的情況，要立刻向主管查詢及報告。

青少年由於缺乏經驗及沒有接受過正式訓練，不宜從事危險性高的工作，例如在建築地盤工作、操作重型機械及起重機械、木工或危險機器及處理化學品等。根據法例，未滿18歲的人士，不可操作任何起重機械和負荷物移動機械，亦不可擔當吊運工序的信號員。他們亦不可在吊船上，或進入密閉空間工作例如沙井或地下污水渠。法例亦禁止未受過訓練的18歲以下人士在地盤工作。

青少年在接受工作時應量力而為，對工作環境要多加留意，了解當中的潛在危險，並遵從僱主提供的安全指引，以減低受傷的機會。青少年也應熟悉工作場地逃生通道和注意防火安全措施，以便在火警發生時，能適當地作出應變。

在搬運物件時，須採用正確姿勢，提舉時保持腰背平直避免彎腰，並使用手推車協助搬運。工作時要留意濕滑的地面、小心鋒利工具和灼熱物件，並穿着適當個人防護裝備例如防滑安全鞋、防割手套和隔熱手套。青少年工作時務必格外留神，不可進行嬉戲和其他危險行為，令自己或他人受傷。萬一工作時受傷，不論傷勢輕重，要立即向主管呈報及妥善處理受傷。

職業安全健康局 www.oshc.org.hk