精確調控細胞蛋白 中大新法助藥物開發

化學小分子專利技術減低副作用 糖除了作為熱量的載體，也有調節細胞功能的作用。香港中文大學醫學院的團隊發明了全新的化學小分子專利技術「O-GlcNAc糖基化標靶嵌合體」（簡稱OGTAC），糖分子會轉移到人體內的蛋白質上，調控維持蛋白質正常功能，有望為多種疾病開發新藥物治療。

在人體糖基轉移酶的催化下，糖分子會被轉移連接到蛋白質的氨基酸殘基上，這一過程被稱為蛋白質的糖基化修飾。當中，「O-GlcNAc糖基化」是重要的一員，目前已知有超過5,000種人類蛋白存在O-GlcNAc糖基化修飾，而負責該修飾的糖基轉移酶，目前只有一種。

在蛋白底物（即被修飾的蛋白）多樣、而糖基轉移酶單一的機制下，因調控錯誤導致功能紊亂的情況常常發生，這種紊亂甚至與癌症、糖尿病及神經退化等多種疾病息息相關。

為靶向蛋白糖基化藥奠基礎 為了有效調控蛋白質的修飾紊亂，科學界曾研發出針對該轉移酶的多種化學工具，然而，這些工具總是「牽一髮而動全身」，會改變細胞內所有蛋白的糖基化修飾，產生不可避免的副作用。

在欠缺精準化學工具的情況下，科學界對特定蛋白質的糖基化功能研究舉步維艱。

中大吳濰龍博士及團隊研發出OGTAC小分子，可精準控制並調節細胞內特定蛋白質出現糖基化的幅度和持續時間。此精密技術有助在分子層面上對疾病進行詳細研究，並為靶向蛋白糖基化的藥物奠定了基礎。

以阿茲海默症為例，在小鼠模型中利用傳統工具來提高Tau蛋白的O-GlcNAc修飾，雖可以降低此蛋白的積聚，從而避免神經細胞死亡，惟會出現不可避免的副作用。如研發出針對Tau蛋白提高其O-GlcNAc修飾的OGTAC分子，它就有潛力成為嶄新藥物推出市場。

吳表示，研究團隊將致力研發更多樣化的OGTAC分子庫，並於多種疾病領域測試各種OGTAC分子，希望發掘當中的潛力分子並進一步優化其效力，最終轉化出新藥物。

研究成果已刊於國際期刊《Journal of the American Chemical Society》。