1號波本年首掛 今明料雷雨交加

位於南海中北部的廣闊低壓區昨日迅速增強，天文台於昨午5時40分發出今年首個1號戒備信號，並預料該信號會至少維持至今早6時，由於熱帶低氣壓會在今日日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，並有可能稍為增強，天文台在今日日間會評估需否改發3號強風信號，呼籲市民留意最新天氣消息。

截至昨晚9時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約600公里，預料向北移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在昨晚至今早，與本港維持超過250公里距離，與其相關的強風仍未普遍影響本港。若該熱帶低氣壓「升呢」為熱帶氣旋，有機會被命名為「馬力斯」（Maliksi），這個名稱由菲律賓提供，有快速之意。

倘成熱帶氣旋 或命名「馬力斯」 天文台又指，受到低氣壓的影響，未來一兩日區內會有狂風驟雨及雷暴，風勢較大。而西南氣流會在星期日為沿岸地區帶來驟雨，同時一股偏東氣流預料會在下周初至中期影響廣東沿岸。

9天天氣預測顯示，今日本港驟雨增多，有幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大，氣溫介乎攝氏26至29度，相對濕度介乎80%至95%之間。吹和緩至清勁東至東南風，稍後離岸及高地間中吹強風。海面有湧浪，天文台呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動。展望明日，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。隨後一兩日仍有驟雨。

天文台早前曾預計，本港全年有約5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，數量屬正常至偏多。

此外，澳門氣象局昨日下午5時30分同樣發出1號風球，預料將在今日清晨維持。在下午5時熱帶低氣壓集結在澳門西南偏南約550公里，大致趨向廣東西岸。氣象局預測今日天氣不穩定，多雲且有驟雨，雨勢有時頗大，吹4至6級東至東南風，氣溫約為攝氏24至27度，相對濕度介乎80%至99%之間，預測最高紫外線指數約為3，級別屬於中等。

熱帶低氣壓路徑圖