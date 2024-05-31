當局改口 欣澳填海區擬建賽車場

【本報訊】多名議員日前提出在欣澳填海興建賽車場，惟港府當時稱需待明年完成填海研究後，再探討相關土地的用途，被議員斥步伐過慢。文化體育及旅遊局昨疑改口，交代正研究於欣澳填海區興建「多用途道路活動場地」，除了舉辦不同賽車等體育活動，亦可以舉行頂級巨星的大型露天演唱會等。

可辦巨星露天演唱會 文體旅局最新向立法會提交的進度報告指，正研究的多用途道路活動場地建築規模可參考國外賽車場設計，場地除了舉辦不同賽車或長跑、單車等體育活動，亦可容納大量觀眾，供國際頂級巨星和團體舉辦大型露天表演和演唱會，場地更會提供酒店、餐廳、博物館、兒童天地及其他玩樂設施，以吸引旅客到來消費。

土木工程拓展署去年5月已開展研究，確立欣澳所需的填海範圍及可行性，預計於明年中完成。待填海範圍擬定後，港府會探討土地的用途。除了用作承載交椅洲人工島初步建議的港島西至洪水橋鐵路車廠設施，政府亦會探討在欣澳填海區提供康樂、體育和娛樂設施，包括多用途活動場地及賽車場。欣澳填海工程的推展將會配合港島西至洪水橋鐵路的落實時間表。

局方又提到吸取舉辦國際邁亞密訪港表演賽的經驗，將來審批大型活動主辦單位租用場地的申請時，會考慮主辦單位的過往表現，包括出現問題時如何補救；以及檢討審批資助的程序和合約條款，以免出現同類事件。