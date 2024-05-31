遊人劣評服務態度 港拍片推好客之道

首4個月1460萬人次到訪 較去年倍增 香港旅遊吸引力下跌，在內地旅客出境遊最滿意的目的地調查中僅排第7位，零售餐飲的服務態度飽受劣評。香港旅發局表示，今年首4個月，訪港旅客人數共有1,460萬人次，較去年同期上升一倍。旅發局將在下半年推出多項活動介紹香港遊，下周一更會播出「做多一步 好客之道」宣傳片，推動消費服務行多一步，體現好客文化。

旅發局的數據顯示，首季訪港過夜旅客人均消費有5,900元，不過夜旅客則是1,300元，平均留港3.2晚，而剛過去的「五一」假期，訪港內地旅客按年上升22%，達76.6萬。旅發局主席彭耀佳指，該局最近啟動香港光影漫遊，並在全球首映香港經典重塑的微電影，希望遊客看到電影後，可以親身去電影中的場景及地方打卡。

旅發局亦回應了中國旅遊研究院日前公布內地客最滿意目的地的排名，香港只排第七，澳門就成首位。旅發局總幹事程鼎一引用旅發局調查內地旅客對香港的評價指，今年首季旅客的重訪意欲達95%，較疫情前2018年的93%更高，推介朋友的比例也高達92%，而整體滿意度有8.8分（10分為滿分），故內地旅客對香港評價正面。

該局又指，下周一會推出全新電視宣傳片，主題為「做多一步 好客之道」推廣港人好客之道。相關預告片已播放，以經典口號「今時今日咁嘅服務態度係唔夠㗎」作引子，宣傳片就由古天樂擔任主角，女角就有宣萱及鄧麗欣等，也有新演員如胡子彤及吳肇軒等參演，宣傳片分為茶餐廳、搭的士及買波鞋三個主題，展示港人日常遇到的生活場景，呈現各行各業可行多一步，如的士司機可提醒乘客下車時，記得取回自己的物件；茶餐廳侍應會為食客提供多一張櫈放手袋等，而市民之間也行多一步，向旅客展示好客之道。

向全球宣傳「樂在當夏」 程鼎一又指，下半年會推出多項大型盛事，包括香港國際龍舟邀請賽，香港單車節及香港美酒佳餚巡禮等。夏天也會推出全新宣傳項目「樂在當夏」（Summer Chill），將向全球宣傳此主題，也會設置一站式專題網頁，希望不止旅客，本港市民亦可到網頁查看有何好去處。