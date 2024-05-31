小一派位84%學生償首3志願

【本報訊】本年度小一統一派位結果將會於下星期三至四（6月5日及6日）透過郵遞方式通知家長。教育局表示，今次共有19,204名兒童參加小一統一派位，獲派首3個志願學校的兒童共16,083人，佔約83.7%，較去年82%略增；而自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為92.2%，亦都較去年的91.2%微升。

整體滿意率微升至92% 在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,149人，獲派乙部學額的佔17,055人。除郵遞方式外，如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於6月5日透過電話短訊得知統一派位結果。而已使用「智方便」或「智方便+」啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可以於6月5日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果。

教育局又稱，家長須在6月11至13日的學校辦公時間內，到獲派學校辦理子女註冊手續。發言人提醒家長，若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校負責註冊的人員聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。