ICT前景好 6成僱員加薪跑贏通脹

【本報訊】近年資訊與通訊科技（ICT）行業前景不俗。香港電腦學會昨日公布就業及薪酬趨勢調查，結果發現去年共有87.78%的本地ICT從業員可獲加薪，其中60.76%僱員的加薪幅度高於4%，跑贏通脹率；有80%大學畢業生入職薪酬超過1.8萬元，35.56%更高達2.2萬元或以上。香港電腦學會會長鄭松岩認為，ICT行業人才短缺，行業薪酬趨勢調查更反映ICT行業前景秀麗，長遠來說行業急需更多人才。

近九成IT從業員加人工 學會於今年第一季向多家會員機構發出問卷調查，成功收回90間機構的問卷。結果顯示，今年有77.78%受訪公司預期會提升ICT從業員的薪酬，當中有55.72%公司的平均增幅將高於4%，而預計有約1至3%平均加薪增幅的公司亦有41.43%。

調查指出，去年香港IT行業亦有逾87.78%僱員可獲加薪，其中為數最多的增幅是4至6%，佔44.30%；有7.60%的受訪公司，加薪幅度達10%以上。而在受訪機構中，有50%公司在去年增聘主修ICT的應屆大學畢業生，應屆大學畢業生有約44.44%人工介乎1.8萬至2.2萬元；有22.22%人工介乎2.2萬至2.6萬元；另有13.34%畢業生人工2.6萬元或以上。整體而言，有68.89%機構表示提高了ICT人員的入職薪酬，與前年同期比較，有48.89%的機構應屆ICT大學畢業生平均入職薪金增幅高於4%。

鄭松岩預計今年加薪情況亦將維持，加幅亦算理想，又指在現時經濟環境不明朗情況下，各公司對ICT人才需求仍保持旺盛，願意投放更多資源在資訊科技，可見該行業仍有一定發展空間，而政府亦應積極培訓更多人才。