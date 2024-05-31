逾半受訪市民 對港前途冇信心

9大幸福評分往下沉 「無憂無慮」跌最甘 新一屆政府上任近兩年，經濟仍然低迷。有機構進行民意調查，結果顯示不信任政府的受訪者達到39%，更有逾半受訪者對香港前途沒有信心，創2020年8月有紀錄以來新高。至於10項社會幸福指標評分有9項下跌，當中免於恐懼、兒童快樂成長、享有政治權利、安居及生活無憂無慮等更低於5分，顯示受訪者的評價偏向負面，而當中生活無憂無慮的跌幅最大，僅得3.83分排包尾。有議員指政府舉辦盛事只能「開心一日」，不能持續重建市民信心，而政府和市民距離太遠，認為政府需要多聽市民意見。

39%人不信任政府 2年新高 香港民意研究所在今年5月6日至13日，就市民對政府的信任程度、市民對香港前途信心及社會幸福指標進行問卷研究，共訪問了765名香港居民，當中包括676個電話訪問樣本及89個電話短訊網上調查樣本。結果顯示47%受訪者表示信任政府，屬2022年7月以來新低，不信任政府則佔39%，是2022年5月以來新高；而表示對香港前途有信心比率下跌至45%，下跌7個百分點，表示沒有信心較上次調查上升6個百分點增至51%，為2020年8月以來新高。

針對10項社會幸福指標評分，當中9項指標下跌，包括人身安全、享有個人自由、有合適就業機會、弱勢社群得到保障、免於恐懼、兒童快樂成長、享有政治權利、安居、生活無憂無慮。最後5項社會幸福指標均錄得低於5分，且以上紀錄均為2022年5月以來的新低，調查機構認為結果顯示受訪者的評價偏向負面。

議員籲官員多落區 解說政策 低於5分的指標當中，最低分的是生活無憂無慮，僅得3.83分，下跌0.65分，更創2021年11月有紀錄以來新低，排尾二的是安居，下跌0.46分至4.17分；兒童快樂成長跌至4.68；免於恐懼有4.96分，而弱勢社群得到保障亦下跌0.17分至5.06分。

社福界議員狄志遠指調查結果反映市民情緒持續，而經濟低迷也讓市民擔心前景，但他指經濟需要中長期才能看到成果，而市民對政府沒有信任，往往可能與政府和市民有距離有關，他認為政府需要多聽市民意見、官員更多落區、政策解說更清楚。

他又指政府雖然舉辦多個盛事，但盛事只能「開心一日」，不能持續重建市民信心，而年輕人參與政策的機會也少，希望政府可以開放更多委員會讓青年人議政論政。

調查結果顯示，逾半受訪者對香港前途沒有信心。 社會幸福指標評分