外交部：違法不能打民主旗號避責 港府斥外力抹黑圖干涉審訊

【本報訊】本港法庭昨日就泛民47人被控串謀顛覆國家政權案作出裁決，國家外交部及本港官員均回應事件。外交部發言人表示，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，任何人都不能打着「民主」的旗號從事違法活動並企圖逃脫法律制裁。

發言人又強調，反對個別國家干涉中國內政，破壞、抹黑香港法治。港府則斥責外部勢力干預判決，政府對相關司法運作感到驕傲。

政府高官昨回應案件時指出，涉案人士串謀通過所謂「初選」，達到取得過半數以上的立法會議席後，欲無差別地否決特區政府的《財政預算案》及公共開支議案，迫使行政長官解散立法會及最終請辭，以大大破壞行政長官和特區政府的權力和權威。

庭上的證據還揭示，涉案人士提出的「真攬炒十步」計劃，同時通過大規模街頭暴動及其他手段，欲使香港社會陷入停頓，加上國際政治及經濟制裁，以達致「攬炒」效果，目的令市民受苦。特區政府制止和懲治危害國家安全的行為和活動，履行的是天經地義的責任。

稱案件沒有所謂勝方 高官又斥境外勢力在案件進行期間，公然不斷抹黑司法機構、執法部門等，甚至以恫嚇的政治手段和誤導性言論，製造壓力，嘗試干涉案件公平審訊。

官員另被問及律政司是否會就該案尋求更長刑期時稱，法庭是根據相應法律處理案件，這案件對於政府或是案件當事人來說都沒有所謂勝方。

另外，被問到鄒幸彤案件中有5人獲准保釋，是否代表證據不足以起訴，政府表示目前被捕7人，案件正在調查中。