國安法首有被告脫罪 官：難證同意35+計劃

【本報訊】泛民初選案的16名不認罪被告當中，只有李予信及劉偉聰脫罪。法官於判詞指，由於無法證明兩人同意戴耀廷等籌劃的「35+」計劃，亦無法肯定兩人有簽署或同意「墨落無悔」聲明內容，因此裁定兩人無罪。這是自2020年6月30日《港區國安法》實施以來，首有被起訴國安法的被告脫罪。法官最終在施加條件下，批准兩人保釋等候控方上訴。

獲脫罪的劉偉聰本身是大律師，曾任職暫委裁判官及深水埗區議員；李予信則是前公民黨成員，曾任職東區區議員。兩人在審訊中均有出庭自辯。就劉偉聰，法官於判詞指，雖然劉的名字出現在「墨落無悔」聲明中，但法庭無法肯定是他本人簽署，亦不能在毫無合理疑點下，斷定劉贊同無差別否決財政預算案。法官不能作唯一合理推論，指劉同意「35+」計劃，或有顛覆國家政權意圖，遂裁定他罪名不成立。

李予信方面，法庭認為早於2020年3月，李必定已知道公民黨的立場，他亦知道前公民黨黨魁、本案認罪被告之一的楊岳橋，曾提及否決預算案是「莊嚴承諾」。但法庭接納直至同年5月下旬前，李都無意參加初選；他不曾出席由戴耀廷或區諾軒所籌辦的協調會議，亦不知道公民黨內部有關簽署「墨落無悔」聲明的事。法庭認為控方未能證明李是有意簽署「墨落無悔」。

另一方面，法官接納李予信的政綱是用上公民黨的範本，作為較遲的參加者，李除了採用範本，相信別無選擇。李在初選選舉論壇中，也沒有提及要用否決權，逼政府回應五大訴求。綜合上述原因，法庭不能肯定他是「35+」初選計劃的一分子。

法院外示威 拘社民連4男1女 另外，社民連成員於昨早在法庭裁決前，意圖於法院外示威，但被執法人員驅趕到對面街，有人不滿場面一度混亂。人員及後拘捕4男一女，指涉嫌在公眾地方行為不檢，據悉包括社民連成員陳寶瑩、曾健成、黃浩銘、余偉彬及周嘉發。