貪污受賄打假波 足運墮落豈無因

港超球會大埔中場陳肇鈞憑優越表現，首度獲封香港足球先生，令人對本港足球壇再次燃起希望，無奈風光一閃即逝，本港足運始終是扶不起的阿斗。去年廉署採取「碧草」行動，瓦解一個包括老牌球隊愉園球員在內的非法外圍賭博「打假波」貪污集團。詎料歪風未止，本周一再採取「勁草」行動，拘捕12名涉嫌打假波男子，包括港超足球隊、乙組球隊主教練及球員，以及集團主腦和骨幹等。

案件涉及2021年起的3個球季，其中3名被捕人士來自一隊港超球隊，分別為一名主教練、一名中場和一名守門員；5人來自乙組聯賽足球隊，分別為一名教練及4名球員；另一人則效力另一支乙組足球隊，為中場球員。他們有的親身落場打假波，有的以俗稱「艇仔」的中介身份誘人犯罪。例如被捕的港超聯主教練及乙組教練便負責招攬球員、操控入球和角球等數目，他們在場邊打暗號，藉戴帽、拎水樽或除外套等發出指令，同時透過親信及家人投注。除了收受賄款外，也有在外圍投注雙重獲利，個別被捕人士一個賽季的投注額高達100萬元，令人咋舌。

今次的「勁草」行動，為去年「碧草」行動的延伸，當局調查後發現案中有案，貪污情況比想像中更嚴重。上樑不正下樑歪，事件反映本港球壇烏煙瘴氣。事實上，自足球博彩合法化後，馬會固然有形形色色的投注組合，外圍賭波更是猖獗。尤其本港足運長期沉疴不起，賽事乏人捧場，造假益發肆無忌憚。可以毫不誇張地說，賽事精不精彩、有沒有觀眾都不打緊，醉翁之意不在酒，「主菜」是外圍投注，不法集團操縱賽果從中牟取暴利，這才是涉案球員以至教練的最主要收入來源。

誠然，香港足球員薪金微薄，很容易便抵不住金錢誘惑，淪為打假波一員。可以看見，球員每次接受的賄款，只有數千元至數萬元，側面反映他們本身收入十分有限，才會為區區小數目出賣靈魂。外界力促球會商品化和系統化，透過聘請有質素的教練和外援球員，提升本地足球水平吸引觀眾，並積極實行青訓培育人才。但說時容易做時難，香港市場太細，連本地球迷也興趣缺缺，遑論要財團花大錢提振足球事業。結果只能愈做愈縮，球員為求增加收入鋌而走險，整個球壇亂象叢生。

說句公道話，打假波並非香港獨有，國際間一些大球會也時有所聞，甚至意大利這個昔日足球大國，也一度陷入打假波醜聞。惟這絕非香港球壇自甘墮落的藉口，打假波與否最終視乎自身想法，一個珍惜羽毛、真正熱愛足球的運動員，肯定不可能會幹出影衰自己、影衰球會以至影衰香港的事。

近年本港運動界有長足發展，也出產了如張家朗、何詩蓓等世界一級運動員，成為香港之光，運動員獲政府資助，也透過拍廣告而財源滾滾。奈何本港足球員的技術水平，始終無法在國際間爭一席之地，因而星光暗淡，收入跟其他一級運動員無法可比。看來，本港足球壇必須有置諸死地而後生的決心和勇氣，否則貪污醜聞恐怕陸續有來。