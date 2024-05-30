龍七公：結交政治騙子 緣何連綿不絕

在這些年來內地反腐通報中，「政治騙子」成為常客。「結交政治騙子」、「迷信大師」、「官場掮客」等，屢屢見諸被查辦官員的違紀問題中。譬如，最近被開除黨籍的陝西省政協前主席韓勇「結交政治騙子、搞政治投機」，四川省政協前副主席楊克寧「搞投機鑽營，結交政治騙子」，大同小異。原司法部部長傅政華、雲南省委原書記秦光榮、天津市前市長黃興國等人，也有類似問題。

「政治騙子」自我包裝、故弄玄虛，聲稱掌握內幕消息，能幫助官員提拔重用、擺平案子等。由於出現頻率太高，以至《黨紀處分條例》專門增加了對「結交政治騙子」的處分規定，視不同情節給予嚴重警告、撤職、留黨察看、開除黨籍等不同處分。然而現實卻是，騙子綿綿無絕期。按官方公布的相關案件看，政治騙子的騙術伎倆似乎都很拙劣，卻如同姜太公釣魚，眾多官員前赴後繼地咬鈎。這未免是小覷官員們的智商了。其實，在官場裏摸爬滾打，哪一個不是老於世故的「人精」呢？

選官用人 黑箱操作 官員之所以結交政治騙子，不外乎三種心態。第一，確實是權欲熏心，一心一意往上爬，廣泛撒網，確實容易陷入「當局者迷」。第二，貪腐多年，聽聞有關風聲，惶惶不可終日，四處抓救命稻草，病急亂投醫。第三，地位不穩，想搭天線、尋靠山。而環顧官場，絕大多數官員都至少佔據一條。因此，「政治騙子」也成為剛需。

但這些只是主觀意願。騙子能暢行無阻，還離不開客觀因素。首先，在現行的金字塔式的官僚體制中，上級對下級有着絕對控制，官員只需「唯上」，毋須向選民交代，沒有公共監督。與上層拉關係，是每個官員的必須課。騙子固然有，但真正掌握官場人脈的「高人」、能幫忙升遷的「高人」也大有人在。他們往往是官場大佬的「衙內」、「契仔」、「乾女兒」，游走於官商之間，搞權錢勾兌。

由於事情處於灰色地帶，很多事情見不得光，故都是雲山霧罩、不可言明。並且，相對升官發財的巨大市場需求，「高人」資源則相當稀缺，這給了一些騙子可乘之機。官員之所以頻頻墮入「政治騙子」網中，說到底是大環境問題，是受到那些「成功案例」刺激。假如真正做到風清氣正，選官用人都是公開、公正、公平，那麼就不可能存在「政治騙子」的生存土壤。

再者，官員結識「政治騙子」，往往不是一對一，也就是說並非對某個騙子深信不疑，而是抱着「有棗沒棗打一杆子」的想法，廣泛撒網。只要其中一個能真正打通門路，那就是巨大回報。騙子們動輒開口要價幾十萬、上百萬，對於升斗小民來說是巨額金錢，但對於腐敗官員，不過是指縫間灑灑水而已，投入與回報相比，還是很划算，何樂而不為呢？只要選官用人模式沒有改變，依舊是內部運作、小圈子操作，「政治騙子」就難以根除。