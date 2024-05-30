撥亂反正：名不副實的中日韓峰會

停辦4年多的中日韓領導人峰會，日前在南韓首爾復辦。今次峰會不但雨點小，連雷聲都欠奉。事實上，「領導人峰會」一詞本身已名不副實，中方派出國務院總理李強赴會，而不是中國的真正領導人國家主席習近平。

誠然，之前幾次三國峰會，中方也僅是派出總理參與，但相對於上兩手溫家寶以至李克強，眾所周知李強在國內外的影響力更為有限。李強也未有像兩位前任般，趁出席峰會順道正式訪問日韓或出席其他活動，最多只是應對方所求與三星集團掌舵人李在鎔會面，之後便匆匆返國，異常低調。

中方冷待今次三國峰會，其實也是意料之內。遠因是日韓近年不斷向美國靠攏，聯手圍堵中國，大搞聯合軍演，又以國家安全或產能過剩為由，對中國施加種種經貿及科技限制，令中韓與中日關係遠遜文在寅或安倍年代。近因是台灣領導人賴清德剛剛就職，日韓均有向這位「台獨工作者」示好，引起北京強烈不滿，峰會開始前解放軍還在台灣周邊演習，三方自然話不投機半句多。

各方早已預計今次峰會，三國難以在政治及安全問題取得任何突破，最多只會就經貿及旅遊簽證等問題有偈傾。但觀乎三方的會後公布，似乎連這些非敏感議題也無寸進。中方繼續呼籲日韓勿與美國聯手大搞保護主義，日方再次要求中方盡快撤銷日本食品及旅遊禁令，南韓則促請中方加強向北韓施壓。但李強剛上機啟程回國，北韓便立即試射軍事偵察衞星贈興，並對三國會後聯合聲明中的「朝鮮無核化」字眼提出抗議。在新冷戰格局下，中日韓三國峰會最終可如期順利舉行，各方沒有反枱互相指摘已算萬幸，南韓總統尹錫悅企圖藉峰會提升個人形象和改善三方關係的希望完全落空。