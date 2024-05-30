橫眉冷看：還有下一步軍演嗎

2024A的演習是小試牛刀，旨在告訴台獨分子，解放軍可在極短時間內集結攻台力量。是次演習由宣布到舉行只有約40小時，這也就是說，如有需要，人民子弟兵可以在不足兩天之內，就可以糾集攻台軍力。今次只是試練，假如當真執行，即使美國和日本的軍隊有意參與護台，也是救援無及。到時候，正如台灣前總統馬英九所說，首戰即終戰，寶島根本無險可守。是次演習跟2022年的一次有共通點，就是顯示出解放軍的王牌武器，台軍莫說攔截，就連偵測也做不到。2022年的軍演，中國大陸射出合共11支東風導彈，部分直接穿越台島上空，但台軍裝設的「鋪路爪」雷達，卻全無反應，若然面對真實戰爭，看來整個寶島就只有捱打的份兒。至於2024A的演習，據說中國大陸也出動了殲20隱形戰機，但不單止台軍的地面雷達偵測不到，就連號稱裝上最先進有源相控陣雷達的美製F16V戰機，也偵測不出殲20戰機的動態。