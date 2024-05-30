強詞有理：避戰不懼戰

中國人一向追求和平和諧，從來不會主動挑起戰爭，過去如是，現在如是，將來亦如是。奈何樹欲靜而風不息，有些國家總是不讓中國和平發展，不斷煽風點火，製造事端，企圖將戰爭強加給中國人。怎麼辦？除了以戰止戰，沒有其他選擇。實際上，無論是戰爭能力還是戰爭潛力，中國都不會輸給任何國家，甚至可以說傲視全球，只是因為一直韜光養晦，隱忍不發，以致被認為軟弱可欺，人人都想吃一口唐僧肉，連菲律賓這種國家也敢如此放肆。

正如有人指出，中國不僅具有獨特的舉國體制優勢和強大的軍事動員能力，還擁有龐大的工業產能和完備的核常武裝力量，任何企圖通過挑釁把中國拖入戰爭的對手都是瘋狂而愚蠢的。近日解放軍一架具備察打一體能力的高空高速無人機在鄰近日本的東海上空飛行，小日本如臨大敵，緊急出動F15戰機戒備。這實在太好笑，中國無人機技術獨步全球，產能更是驚人，據說每年輕輕鬆鬆可以生產數千萬架，小日本可以應付多少架？一旦爆發戰爭，中國無人機鋪天蓋地而來，任何國家都吃不了兜着走。

過去不少中國人媚美恐美，現在依然如此，其實大可不必，中國已非吳下阿蒙，不應妄自尊大，也不宜妄自菲薄。老美表面上窮兇極惡，咄咄逼人，實際上色厲內荏，欺善怕惡。這些年美軍確實打了不少仗，但全是弱小對手，例如阿富汗、伊拉克、利比亞、敍利亞等，在阿富汗戰爭中更是落得灰溜溜下場，從來沒有和真正強手較量過。美軍始終拒絕直接介入俄烏戰爭，非不為也，實不敢也，紙老虎本質暴露無遺。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃曾一針見血指出，戰爭對美國來說是明智的投資，因為戰場不在美國。是的，美國如此好戰，根本原因就是所有戰爭都是在別國土地上演，美國本土從來沒有受過傷害，反而發了不少戰爭財。所以，要阻止戰爭販子的野心，最好的辦法就是將戰火引向其本土，以其人之道還治其身，讓老美也嘗嘗戰爭帶來的破壞和痛苦。

美國智庫揚言，一旦中國大陸對台動武，美國將出動轟炸機，全面轟炸中國沿海城市，甚至南北夾擊摧毀中國的工業基地。老美未免太自大了，難道他們以為解放軍是吃素的？難道他們不知道東風41導彈半小時就可以送到美國？