龍吟虎嘯：此舉夠他們喝一壺

中央國台辦點名台灣「綠媒」5位「抗中保台」名嘴，宣布對他們、家屬及背後金主、相關機構進行懲戒。這一做法，曾施之於《港區國安法》實施前後，央媒對黎智英的壹傳媒及反中亂港吹鼓手身上，沉重打擊了美國當後台的亂港傳媒，一劍封喉，令反中亂港集團、外國勢力代理人失去了喉舌和輿論武器，黑暴平息，香港由亂而治。

當年中央的流程，就是點名批判、《港區國安法》公布、立施懲處行動。現在台灣的「抗中保台」媒體、「台獨」媒體、「造謠誹謗、挑動台灣仇恨大陸」媒體比香港反中亂港媒體更加猖狂。這些媒體幾十年來，在台灣掀起無數次反共浪潮、反中浪潮、謀獨浪潮，為「台獨」勢力選舉上台、為「分裂國家」、為「煽動仇恨大陸」、為「抗中保台」大做輿論，大陸若不打掉這支「筆部隊」、「嘴部隊」，推動統一將遇到極大阻力。

現在大陸點名「五毒嘴」，就是要在統一祖國大業的輿論戰中排除障礙，殺一儆百，震懾「台獨」。可以料到的是台灣方面的反應無非有三：一是有人驚恐，收斂氣燄；二是死頂死抗，要和大陸鬥到底，尤其是民進黨當局一定會死撐他們的「抗中謀獨」媒體喉舌、「筆部隊」、「嘴部隊」，蔡英文就叫囂、全力保護這些名嘴與家屬的安全，也請媒體與人民站在一起，共同對抗大陸的無理侵擾；三是掉以輕心，對大陸表示輕蔑，以為大陸不過是恐嚇而已，哪裏會有甚麼辦法「懲戒」他們？這種反應正是黎智英之流，剛被央媒點名批判時的反應，他們完全不知收手，結果遭滅頂之災。

這些年，大陸為了「反獨促統」已經公布了幾批「台獨頑固分子」名單，對其「終身追責」，施以嚴懲，他們包括吳釗燮、蘇貞昌、游錫堃、蕭美琴等，現在又為「抗中保台」媒體和名嘴開設專門檔案，施以懲戒。雖然這類人的嚴重程度不及「台獨頑固分子」，但也夠他們喝一壺的。