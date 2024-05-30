醫健：老有所醫：脊髓刺激器──治療慢性痛症終極方法

有時一些嚴重的神經痛症，可能對藥物、物理治療、手術等方法毫無反應。在這情況下，患者可能需要脊髓刺激器（spinal cord stimulator）。

脊髓刺激器透過植入的電極對脊髓神經進行脈衝電流刺激，以達致止痛效果。一套脊髓刺激器，由植入的電極和類似心臟起搏器的主機組成。電極會被放在脊骨的脊硬膜外空間，而主機則被植入皮膚下靠近腹部或臀部位置。

此療法可以治療一系列其他方法無效的病情。它對神經系統問題引起的慢性痛症特別有效。這些痛症包括坐骨神經痛、生蛇後遺痛、糖尿神經痛、複雜性局部疼痛綜合徵（CRPS）等。

脊髓電刺激的植入程序包括兩個階段：試驗植入和永久植入。在試驗階段，醫生會放一個臨時的電極進入病人脊骨，由數日至兩星期不等，期間醫生會評估治療效果。如果效果良好醫生便會進入第二階段。在第二階段醫生會為病人植入一套長效的脊髓刺激器，一般來說這個刺激器的壽命會達到10年。

脊髓刺激器通常被認為是物理治療、藥物治療或手術治療失敗後的一個選擇。如果藥物治療無效或患者不能承受藥物的副作用，它提供了一種替代止痛藥的方法。它雖然比保守治療複雜，但手術它有更少的入侵性。

脊髓刺激器是一個非常專門的醫療技術，它亦不是一個萬能的方法。患者需要經過相關的專科醫生評估是否適合，及向醫生諮詢有關的治療效果。疼痛醫學專科醫生 李旭明

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