間皮瘤患者資助上限增至9.7萬

【本報訊】間皮瘤為一種源於覆蓋內臟表面的薄層組織的罕見癌症，發病原因與常見的建築物料石棉有密切關係。由於醫療費用高昂，有議員關注政府對間皮瘤患者的支援。勞工及福利局回覆指患者可就喪失工作能力、失去生活樂趣及醫療費用等方面獲補償；7月起，由政府管理的信託基金資助範圍擴至檢測費用，而患者買藥資助亦會由現時6.3萬港元上調至9.7萬。

局方指，肺塵埃沉着病補償基金負責向被裁定患上肺塵病或間皮瘤，以致喪失工作能力或死亡的人士及其家庭成員，提供包括喪失工作能力的補償；疼痛、痛苦與喪失生活樂趣的補償；醫療費等方面補償。此外，基金亦有負責有關肺塵病及間皮瘤的宣傳活動、預防有關病症之研究計劃，以及康復計劃等。

7月起實施 局方又回應指，有關條例訂明，患者可獲支付與醫治病症有關而屬合理所需的醫療費，金額以每日最高的付款額為限。按既定機制，醫療費的最高付款額與公營醫療服務收費掛鈎。另外，蒲魯賢慈善信託基金亦會資助有經濟需要的間皮瘤患者購買《藥物名冊》內的藥物。由今年7月1日起，資助範圍將進一步涵蓋至指定醫療檢測費用，資助上限亦會由現時的6.3萬元，上調至9.7萬元。政府將會繼續適時檢討《肺塵埃沉着病及間皮瘤（補償）條例》的補償及基金委員會的工作，致力照顧間皮瘤患者的需要。