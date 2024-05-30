房會多達147吉舖 招租失敗須檢討

安基苑前診所空置2年未出租 全港各區不少商舖現「執笠」潮，房屋委員會轄下的公共屋邨也有不少零售商舖空置。多名議員昨口頭質詢有關公屋商業單位租戶的經營環境，當局稱受市民北上消費影響，轄下的零售設施空置率維持在3.92%，坦言屬近年較高水平；其中安基苑有一個原先是西醫診所的舖位更空置達24個月，曾進行16次招租但未能成功租出。有議員對此感到震驚，批評當局未有完善策略管理吉舖問題。

根據房委會網頁上載的可供租賃空置商舖及檔位一覽表，可見現時全港房委會旗下的各大屋邨、商場等共有147間吉舖仍未租出，其中博康邨空置舖位佔最多，共有12檔空置舖位，當中11個舖位均是來自博康街市。

空置率3.92%屬較高水平 房屋局副局長戴尚誠解釋，指截至今年4月底，房委會轄下的零售設施空置率維持在3.92%，儘管數字屬近年較高水平，但相對私人市場約6.6%的空置率，房委會的租賃情況仍然是較為理想。

議員容海恩關注房委會轄下屋邨各個可租用非住宅物業獲承租的時間及最長連續空置時間；又問及當局會否考慮把長期空置的非住宅物業改變其用途，從而更有效運用空置土地和物業。而議員梁文廣則認為檢討租金的要求並非個別經營不善而提出，若有超過50%或70%租戶都希望檢討租金，那麼租金中期檢討應不會引起不公平情況。

議員倡引入租金中期檢討 另一議員劉國勳亦批評當局完全低估現時的經營環境和商戶面對的困難，雖然以數據看來房署商舖的空置率不高，但他指不少屋邨商場在高昂租金之下，商戶收入根本不足以交租，由於街市營運商、超市、酒樓的租約期是6年，希望當局考慮引入租金中期檢討，以貼合當下的租金水平。

當局回應時強調空置24個月的舖位只屬個別情況，房署會趁舖位空置的機會，把握時間進行一系列檢查和維修的工作，並會採用靈活租賃策略，積極聯絡具潛力和迎合住戶需要的商戶，為空置舖位進行招租，以及檢視轄下商場的行業組合，為空置商舖進行更改作其他合適商業用途的可行性研究。