粉嶺石屋起火 濃煙直捲半空

【本報訊】昨日上午11時50分，粉嶺靈山村一間石屋突然起火，期間冒出大量濃煙直捲半空，附近多名居民見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，並出動搜救隊協助村內約30名居民疏散至安全地方，火警中幸無人傷，起火原因有待進一步調查。

電錶箱短路 燒傷男工 此外，昨日接近中午12時，一名姓杜（31歲）工程人員，於葵涌貨櫃碼頭南路18號一物流中心工作期間，一個電錶箱突然冒煙起火，他猝不及防，臉、頸及手部燒傷，遂慌忙報案求助。人員接報趕至，消防把火勢撲熄，杜男清醒，經敷治包紮後，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。人員經初步調查後，相信傷者於上址電錶箱量度數據期間，該電錶箱懷疑電線短路冒煙起火。案件列「火警及工業意外─有人意外受傷」，事件中共約90名男女疏散到安全位置。

另外，昨日凌晨3時許，據報大埔坑下莆一村屋天台疑有雜物起火，有住客赫見發生火警，慌忙報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，未幾把火勢撲熄，事件中幸無人傷，亦毋須疏散，至於火警原因則有待進一步調查。