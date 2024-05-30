美國寄港 機場深圳灣檢值400萬大麻花

【本報訊】香港海關自上周一（20日）至上周六，先後於香港國際機場和深圳灣口岸檢獲共約20公斤懷疑大麻花，估計總市值約400萬元。據了解，涉案毒品分兩批由美國空運寄港，貨物內容分別報稱為水果乾和電話。海關其後暗中監控貨物遞送，分別於上周六及本周一，在流浮山共拘捕3名男子，當中兩名男子已被起訴相關罪名，案件已於昨日提堂。

報稱乾果藏鐵罐 拘3男 海關早前根據風險評估，於上周一在香港國際機場，檢查一票由美國抵港、報稱載有水果乾的空運貨物，揭發在總數40罐的果乾之中，混雜約9公斤經真空包裝的懷疑大麻花。關員其後根據寄貨人及收貨人資料進行篩查，並於上周四及上周六，鎖定另一票俱來自美國，但分別從機場及經深圳灣口岸抵港、報稱為電話的空運貨物，經查驗後發現該批共48罐貨物中，同樣暗藏約11公斤懷疑大麻花。

海關毒品調查科接手跟進，隨即部署監控遞送行動，於上周六先在流浮山一個物流場，拘捕一名27歲男子；至本周一，人員再於流浮山拘捕另外兩名分別49歲和56歲男子，並於他們駕駛的私家車內，檢獲約100克懷疑大麻花及毒品包裝工具。

首名被捕男子報稱任職物流倉務員，他其後獲准保釋候查；其餘兩人分別報稱是店主和物流人員，他們共同被控以一項「企圖販運危險藥物」罪，其中一人再被加控兩項「企圖販運危險藥物」罪，兩人已於昨日在屯門裁判法院提堂。