盜浸大學生會80萬 前財務秘書候懲

【本報訊】浸大學生會前財務秘書去年涉嫌以活動開支為名，盜取學生會共80萬元，因而被控兩項盜竊罪。他原本不認罪，並排期於昨日在九龍城裁判法院進行審前覆核。但被告決定改為承認兩罪。裁判官押後至6月17日判刑，期間為被告索取背景報告。被告須還押。

現年24歲的男被告姚希縉，是香港浸會大學宗教及哲學系畢業生。他被控兩項盜竊罪，首罪指，他於2023年2月20日至21日之間，盜竊30萬元的債項，由恒生銀行有限公司在一個帳號戶口欠香港浸會大學學生會。第二項控罪則指，被告於同年4月28日與5月2日之間，盜竊50萬元的債項，由恒生銀行有限公司在另一個帳號戶口欠香港浸會大學學生會。上述財產均為浸大學生會所有。

近60萬轉至證券戶口 案情指，浸大學生會持有兩個銀行戶口，由學生會主席、副主席或財務秘書作授權簽署人簽發支票，以應付日常運作開支。被告在2022年7月起出任學生會財務秘書，有關內閣於2023年5月請辭。之後，當暫代主席核數時，發現兩筆無紀錄的支票，涉及共80萬元。揭發被告分別於2023年2月及4月，向行政助理訛稱獲學生會批准，提取30萬元及50萬元舉辦學生會活動。行政助理向涉事學生會主席及副主席查詢，兩人均稱不知情。執法人員調查後發現，被告將其中近60萬元轉至其證券戶口。案件編號：KCCC 1778/2023