非禮前情人7歲女 菲籍工程師囚6年

官斥卑鄙下流無恥沒悔意 報稱任職電子工程師的菲律賓籍男子，涉嫌在2017年至2021年之間，在東涌一單位內，趁四下無人，3度非禮一名當時年僅7至11歲的女童，包括摸她胸及指插陰道。該菲漢早前承認3項非禮罪，昨在高等法院被判囚6年。高院法官陳慶偉斥責被告卑鄙下流，而且毫無廉恥及悔意。

51歲菲律賓籍被告Tiquia Joel M.，報稱任職電子工程師，月入4.5萬元，過往曾有非禮案底，涉及在巴士上非禮女乘客。他被控於2017年4月、2018年5月及2021年10月，在東涌一單位非禮Ｘ，Ｘ當時分別為7歲、8歲及11歲。

包括摸胸指插陰道 據被告的心理及精神報告指，他只就案中部分說法表示後悔，法官認為被告沒有真正悔意。事主的報告則顯示，她仍感到無助及驚恐，且常難以入眠並出現焦慮症狀。法官指，不難想像事主在涉案4年間所承受的痛楚，直斥被告卑鄙下流，認為必須嚴懲。法官最終以9年監禁作為量刑起點，因被告認罪減刑至6年。

據同意案情指，Ｘ在2010年出生，其母親之後跟丈夫分開。2016年，被告跟Ｘ的母親開始約會，被告搬進涉案單位。2018年中，兩人爭執，雖然被告搬走，但仍間中前往單位。2017年4月，被告在主人房床上，隔衫觸碰Ｘ胸部，像按摩一樣，過程歷時約14分鐘，期間沒有說話。

案情續指，2018年5月，被告在主人房床上，脫去Ｘ及他自己的全部衣服。被告指示Ｘ轉身，被告接着從後在Ｘ私處揉搓陰莖。Ｘ看不見被告陰莖，但感覺到皮膚觸感。過程歷時約90分鐘。2021年10月，被告進入Ｘ房間，當時Ｘ着睡衣。被告入房關燈，坐在床沿碰Ｘ胸部，起初隔衣服，後來被告伸手入內摸Ｘ的私處，再伸一隻手指入Ｘ的陰道，Ｘ感痛楚及不舒服，遂推被告走。被告最終在2021年10月被捕。案件編號：HCCC 293/2023