涉毀家駒墓 少年申保釋覆核遭拒

【本報訊】殿堂級樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓，於本月中遭人破壞，執法人員其後拘捕一名15歲少年及一名23歲男子，兩人合共被控一項刑事損壞罪。案件經早前提訊後，該15歲少年須還押兒童及青少年院看管，另一被告則獲准保釋。該15歲少年昨於觀塘裁判法院申請保釋覆核，裁判官最終拒絕申請，少年須續還押。至於案件則於6月25日再訊。

兩名被告分別是報稱學生的15歲少年及報稱冷氣技工的葉子滔（23歲）。兩人共被控一項刑事損壞罪，指兩人於2024年5月19日，在將軍澳華人永遠墳場無合法辯解而損壞黃家駒的墓碑（屬於黃家偉的財產），意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案發當日早上，將軍澳華人永遠墳場職員發現黃家駒的墳墓被人破壞，當場截獲兩名涉案男子及報案。事發後的現場所見，墓碑上的黃家駒遺照被扑毀。執法人員接報到場拘捕涉案的15歲少年及23歲男子。其後有社交網站流傳一段疑為黃家駒的墓碑遭破壞的影片，片段拍到有人以黑色箱頭筆在黃家駒的墓碑寫字，並用腳踢向墳墓，最後檢起一柄鐵錘向黃家駒遺照狂砸扑毀。案件編號：KTCC 984/2024