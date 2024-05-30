推動數字化教育 議員憂智能叛變

【本報訊】隨着科技的快速發展，數字科技已成為人類社會的必要元素。立法會昨通過有關「發展數字教育」的議案，指有研究指香港學生的科學能力排名落後鄰近城市，促政府把握數字教育的新趨勢，研究本港高等教育及中小學教育數字化轉型的可行性，但有議員認為要關注人工智能（AI）叛變的風險。

提出議案的議員劉智鵬指數字化教育和轉型已經是全球趨勢，全球教育界同工都應同數字化科技，如生成式AI將重塑教育界，故大、中、小學的教師和學生應融入數字時代，充分應用數字科技，提升教與學的效益。

他引述國際學生能力評估的結果，指香港學生的科學能力排第6，落後新加坡南韓和日本等國家，故促請政府把握數字教育的新趨勢，研究本港高等教育及中小學教育數字化轉型的可行性，全面提升教與學質素，有助香港加快建設成國際創新科技中心的目標。

倡加強AI安全研究 另一議員容海恩表示，應關注人工智能叛變不只是電影情節，近期有科學家發現人工智能發展出令人不安的欺瞞技巧，會欺騙線上遊戲的人類玩家，隨着人工智能變得愈來愈智能，一旦失控，後果不堪設想，她指政府需要未雨綢繆，做好人工智能叛變準備，如加強人工智能安全研究、完善人工智能治理體系等等。

教育局副局長施俊輝指政府積極推進教育數字化轉型，亦持續為學校提供免費的電子學習資源，香港教育城有限公司也一直為學校提供電子學習服務，優質教育基金撥出5億元推行電子學習配套計劃。在高等教育方面，他指各大學積極推展創科教育，2022至25規劃工作當中，各大學開辦超過10項與STEAM相關的學士學位課程。