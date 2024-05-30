與內地商救旅業 港府拒公開內容

【本報訊】近日個人遊計劃涵蓋59個城市，有議員昨在立法會口頭質詢政府有否推動更多內地居民來港消費。當局指因購物為主的旅客減少而影響零售業，但政府會繼續爭取對旅遊業有幫助的措施，但目前不會公開和中央政府的討論。

議員嚴剛質詢政府有否評估現時本港較受內地旅客歡迎的零售商品供求情況；以及會否考慮在北部都會區口岸規劃設立受內地旅客歡迎的主題商城作「專點專賣」，從而提振香港的零售業。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，根據政府統計處僱傭及職位空缺按季統計調查結果，本港珠寶首飾及鐘錶、名貴禮品的零售業在2023年12月有3,600間，較2022年12月輕微上升約3%。需求方面，2023年零售業總銷貨價值為4,066億元，當中訪港旅客在購買貨品方面的總消費額約為713億元，約佔總銷貨價值18%。

議員黃英豪及田北辰詢問會否再次推行一簽多行，楊指政府會繼續爭取對旅業有幫助的措施，適當時候會提出建議，而旅遊要考慮過夜旅客、整體體驗等，認為香港要提供好的旅遊體驗，又指目前不會公開和中央政府的討論。