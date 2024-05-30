船隻亂泊屯門河 5年僅錄39檢控

【本報訊】有議員反映屯門避風塘的停泊設施長期供不應求，近日更有許多船隻疑非法停泊在相鄰的屯門河內，影響居民日常生活。運輸及物流局回覆指，全港避風泊位足以應付本地船隻需求，且屯門河不屬於限制水域，本地船隻可進入或停泊，未有計劃對船隻採取任何貿然的攔截措施。當局又指，過去5年，海事處在屯門河內的執法檢控總數為39宗，強調會繼續日常巡查工作，保持屯門河暢通。

當局稱非限制水域 無意攔截 根據現行海事法例，除禁止用作碇泊用途的限制水域外，本地船隻可按其日常運作需要，在香港水域內任何安全及合適的位置碇泊。當局指出，由於屯門河不屬於限制水域，本地船隻可進入或停泊在河內安全和合適的位置。據觀察所得，屯門河內停泊的船隻並沒有出現擠擁而阻礙通航區；未有計劃對船隻採取任何貿然的攔截措施，以免影響海上交通安全。

同時，海事處會繼續在日常巡邏工作中保持屯門河內暢通無阻，並會依法處理違反海事法例的船隻及設施。過去5年、即由2019年至2023年，海事處在屯門河內的執法檢控總數為39宗，當中以違反「領有證明書的本地船隻必須領牌」佔最多，有18宗；其次是違反「本地船隻的碇泊」，有7宗。

當局指出，全港現時設有14個避風塘，共提供423公頃泊位面積，本地船隻亦可選擇在18個避風碇泊處內停泊。海事處會定期評估全港避風泊位面積供求情況，並已於前年底完成最新的評估，預計由現時至2035年，全港避風泊位面積整體供應，足夠應付本地船隻的避風需求。