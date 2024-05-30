連本帶利欠1700萬 曹貴子再被入稟追債
【本報訊】商人曹貴子接連遭入稟法院追討拖欠的款項，他於周二（28日）再被一名債權人入稟高等法院，指其於2020年向曹貴子借貸共700萬元，但至今仍未清還餘款，遂連同利息共追討逾1,700萬元。司法機構暫未就聆訊作排期。
屢遭告上法庭討款
是次入稟的原告是袁樹明，被告為曹貴子。入稟狀指，2020年3月，原告向曹借出500萬元，還款日為2022年3月；另外，2020年8月，原告再向曹借出200萬元，還款日為2022年8月。原告指，曹至今未有償還全部款項，曾去信追討不果，遂入稟法院追討。原告指，截至2024年5月，曹仍拖欠本金連利息合共逾1,700萬元。
資料顯示，曹貴子近期屢遭入稟追討欠款。5月17日，兩名債主吳廷浩及陳志鋒入稟高等法院，分別追討兩筆貸款欠款，涉款合共超過1.46億元。其中一份入稟狀中指，曹貴子於2022年8月3日，與原告吳廷浩簽訂協議，貸款合共5,000萬元，曹最終逾期還款。遂連本帶利追討約7,492萬元。
另一份入稟狀則指，曹貴子於2022年9月16日，與原告陳志鋒簽訂協議，分7次貸款合共5,000萬元，曹最終逾期還款，遂入稟追討約7,183萬元。案件編號：HCA 1014/2024
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