連本帶利欠1700萬 曹貴子再被入稟追債

【本報訊】商人曹貴子接連遭入稟法院追討拖欠的款項，他於周二（28日）再被一名債權人入稟高等法院，指其於2020年向曹貴子借貸共700萬元，但至今仍未清還餘款，遂連同利息共追討逾1,700萬元。司法機構暫未就聆訊作排期。