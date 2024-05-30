47人初選案今裁決 料需時2日

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，當中16人不認罪受審。去年12月控辯雙方完成結案陳詞，歷時118日的「馬拉松式」審訊正式完結。案件今早在西九龍法院（暫代高院）裁決，預計需時兩日。

涉串謀顛覆國家政權 這宗高院案件於去年2月6日正式開審，並移師至西九龍法院審理。本案不設陪審團，由3名國安法指定法官李運騰、陳仲衡及陳慶偉共同審理。涉案47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

其中16名被告不認罪受審，法庭早前裁定該16人全部表證成立後，10人決定出庭自辯，包括何桂藍、陳志全、劉偉聰、鄒家成、李予信、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋及余慧明。其餘6人，梁國雄、黃碧雲、林卓廷、柯耀林、吳政亨及楊雪盈選擇不自辯，當中柯耀林傳召他的選舉經理作為其辯方證人。

在這次審訊中，4名表明認罪被告，包括區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及連鎖店「AbouThai 阿布泰國生活百貨」的東主林景楠，先後以污點證人身份作供。另外，控方亦傳召了匿名證人X作供，庭上揭露他曾用放在袋內的攝錄器及錄音筆，記錄初選協調會議過程。

控方在結案陳詞時指，法庭應該採用較廣闊的定義去詮釋國安法第22條下的「其他非法手段」，以確保國家安全得以維護，達致打擊、懲治危害國安行為的立法原意。即使被告相信他們的行為合法，也不能構成辯護理由。辯方則指，《基本法》沒列明立法會議員審視議案或法案時，需考慮甚麼事項。如果立法會議員發現財政預算案沒着墨於五大訴求，而最終投下反對票，沒人可指控他不曾審閱財案內容。

本案31名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、呂智恆、林景楠及伍健偉。

法庭在不認罪被告的審訊完結後，才處理認罪被告的判刑。案件編號：HCCC 69/2022