黎智英自認搞事 籲彭斯蓬佩奧支持

盼美制裁干預內政 稱榮幸獲中央批評 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上繼續播放黎智英訪談片段，黎智英表示2019年7月，曾先後跟美國前副總統彭斯及前國務卿蓬佩奧見面，並呼籲兩人發聲支持香港。黎坦承自己是「搞事者」，不諱言期望美國會制裁中國官員，包括凍結資產。由於有主審法官須處理泛民初選案，本案押後至下周一（6月3日）再訊。

指無普選不算勝利 審訊踏入第86日，控方續播放黎智英的受訪片段。有別於過去一周，控方昨起播放的影片，是2020年7月1日、國安法生效之前所發布。第一段是2019年7月10日，黎智英在保衞民主基金會（FDD）活動中發言，美國前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）及美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）也有出席。黎指，香港一日無普選，即使港府暫緩修訂《逃犯條例》、即使時任特首林鄭月娥或其他官員下台，也不能算是勝利。黎認為，反修例事件的最終結局，可能跟天安門事件相似。

黎智英在發言期間，承認剛跟美國時任副總統彭斯、美國時任國務卿蓬佩奧見面，並呼籲兩人發聲支持鼓勵香港，尤其香港年輕人。黎坦言，香港人需要知道美國在支持他們，且需要希望及信心。在問答環節中，被問到怎樣看中國政府批評美國干預中國內政，指摘黎搞亂香港。他表明毫不在意，更謂被中國政府批評，是他的榮幸。

控方之後播放數段黎智英接受外媒訪問的片段，顯示在2019年7月開始，黎智英多番表明，希望獲得外國，尤其美國的支持，又謂美國一項很強大的武器，就是道德權威。黎稱從跟彭斯及蓬佩奧見面中，感受到對方的支持。黎覺得特朗普是講信用的人，期望美國會向中國制裁，包括凍結官員資產，藉此施壓。

以惡法形容國安法 在訪問中，黎智英以「惡法」形容國安法，謂國安法實施，便是香港末日。黎認為，如果沒有法治，香港就會失去所有，包括國際金融中心地位。國安法下，港人只有兩個選擇，要不移民，要不繼續抗爭。另外，控方亦播放相關《蘋果日報》的片段，提及黎智英赴美跟共和黨參議員見面，黎受訪說，議員希望示威不要這麼暴力。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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