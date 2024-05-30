內地出遊滿意度 港排第7

【本報綜合報道】香港在內地旅客滿意度排名僅為第7，差過澳門！中國旅遊研究院前日發文指，今年第一季度澳門首次成為內地出境旅遊者最滿意的目的地，香港以81.77分排名第7，澳門則獲83.49分，躍升至第一位。

較去年跌2位 疫前曾居首 中國旅遊研究院分析過去10年的情況，指內地遊客對港澳的滿意度評價一直處於較高水平。去年香港獲評分82.86，排在第5；疫情前的2017年，香港曾經獲排第一位。

研究院又稱，今年春節假期、勞動節假期的國內旅遊人次、出遊總花費均有所增加，數據表明中國旅遊經濟已走出本輪非常規經濟周期的急劇衰退、深度蕭條和快速復甦階段，正步入繁榮發展新周期。促進內地與港澳互訪遊客的穩定增長，應成為三地旅遊交流合作的長期議題和政策取向。

文章指，過去10年內地遊客對港澳遊客滿意度評價一直處於較高水平，在納入監測的出境旅遊目的地國家和地區中滿意度位居前列。該研究院希望內地和港澳有關部門構建並完善服務質量和旅遊經濟監測運行體系，及時交換數據和溝通訊息，研究「一地兩檢、單邊放行」、「一簽多行」、「個人遊內地全覆蓋」、「港澳居民內地通行證預約購票便利化」等政策儲備。