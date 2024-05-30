獲委聘處理個案 表現被評欠佳 首5月5顧問公司收滲水辦警告

【本報訊】本港不少樓宇出現滲水問題，且問題長期難以解決。過去3年，每年有多少間滲水辦所委聘的顧問公司的表現被當局評為不合格。有議員就顧問公司表現提質詢，發展局回覆指，今年首5個月，收到預警信或警告信的顧問公司已有5間，數字均超過過去3年的全年數字。

發展局回覆議員陳恒鑌質詢時表示，2024年（至5月底）收到預警信或警告信的顧問公司有5間，佔整體顧問公司的比例為42%。而在2021年及2022年，分別有4間公司收到警告，佔整體顧問公司的36%。2023年則有3間公司收到警告，比例為25%。

該局補充，除實施了一系列加強對顧問公司的監察措施，為進一步提升顧問公司的表現，聯辦處於去年6月就顧問公司季度表現評核報告的評分制定更嚴格的評分基準，例如若顧問公司未能準時提交個案報告達至某一個百分比，聯辦處會按嚴重程度即時發出警示、預警信或警告信，並提升了「管理系統」記錄顧問公司工作進度的數據，以更有效及適時對表現欠佳的顧問公司作出加強抽查，適時發出提示、預警信、警告信，以及給予負評表現報告，要求糾正及改善表現。

不擬設花紅制度獎勵 若顧問公司在同一合約下連續接獲多於一份表現欠佳報告，會在3個月至一年內被暫時禁止競投新工作合約。

對於能否設立花紅制度，向能於限期內妥善完成處理個案的顧問公司提供獎勵，以加強它們處理個案的決心及效率。當局指，若獎勵制度只看能否在限期內完成個案處理，未必公允，因此聯辦處並無計劃設立花紅制度。