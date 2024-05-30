識別虐兒 強制舉報者指南綱領出爐

【本報訊】立法會正在審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，有議員批評草案條文有關判斷「嚴重傷害」的定義不夠清晰，政府推出《強制舉報者指南》綱領，解決有關疑慮，該指南有目錄、舉報決策流程圖及輔助分析框架的草擬本，內容涵蓋身體虐待和性侵犯範疇，以及與舉報相關的事宜，以協助專業人士初步理解識別目標個案，及早識別、舉報和介入，同時減少濫報情況出現。

據當局提交立法會的文件，懷疑身體虐待強制舉報決策流程圖主要分為3大框架，包括「是否有合理理由懷疑兒童遭受身體虐待」、「兒童是否正遭受嚴重傷害」及「兒童是否有遭受嚴重傷害的實際風險」。

當局舉例，一名6歲小一男童悶悶不樂，獨自坐在操場一角，其後向老師透露父親因婚外情拋棄家庭，正向母親提出離婚，母親非常絕望，情緒更變得很不穩定，並打算和兒子一起燒炭結束生命，而男童更目睹母親在附近便利店買了一袋木炭回家。《指南》認為，相關強制舉報人士即老師必須強制舉報，因為兒童正面對遭受嚴重傷害的實際風險。

條例通過後 有18個月過渡期 文件又提到，社會福利界、教育界及醫療衞生界組成的專業顧問團，會繼續制訂《指南》工作，包括擬備作出舉報決定的舉報決策流程圖、輔助分析框架和各類須舉報的懷疑嚴重虐兒個案的情境範例，以期在立法會通過《條例草案》後的18個月過渡期結束前早日完成《指南》，並在條例生效前為相關界別的專業團體或服務機構舉行《指南》簡介會。