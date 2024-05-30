長者孤獨感5年倍增 無子女喪偶更甚

【本報訊】人口老化及移民潮加劇老人孤獨問題。有組織調查發現，本港受訪長者孤獨感較5年前大增接近一倍，尤其沒有子女或喪偶長者，大多缺乏家庭支援照顧。有社企向子女移民後約263名留港的年長人士展開調查，亦發現這批受訪的「留守長者」中，有15%長者表明不接受子女離港，當中40%及近20%長者分別感到孤獨及憂慮健康問題，團體呼籲子女每周與父母視像通話，減少長者的孤獨及無助感。

救世軍與中文大學醫學院那打素護理學院早前合作，訪問316名60歲以上長者，發現當中68.3%出現中度及嚴重孤獨感，較2018年同類調查的35.3%，大增接近一倍，而長者的平均孤獨感水平亦由2018年的2分（滿分6分）升至3.56分。研究進一步分析發現，60至70歲、沒有子女及經歷喪偶的長者均有較高的孤獨感水平。研究亦發現受訪長者中，高達71.8%缺乏家庭支援照顧，另有一半以上長者睡眠質素較差。

籲外地子女每周與在港父母視像 另外，長者安居協會於今年初透過電話訪問263名「留守長者」，他們均有子女或親友移居外地或離港工作。調查發現，受訪長者態度相對正面，近70%長者表示接受或已習慣子女親友離港，當中近半與海外子女保持溝通；30%擁有個人生活喜好。協會行政總裁王虹虹表示，後移民潮下，更多長者接納或習慣子女、親友離港，情況比2020至2021年的移民高峰期有明顯分別。她呼籲，在外地的子女盡量每星期視像通話，令父母感受子女的關心，減少孤獨及無助感。